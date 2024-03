Brooklyn Funk Essentials au New Morning New Morning Paris, jeudi 4 juillet 2024.

Le jeudi 04 juillet 2024

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant

29,70 euros.

Un seul totem : le groove !

Le groupe tricote depuis bientôt deux décennies un patchwork aux couleurs multiples : be-bop, funk, boogaloo, hip-hop et tissus exotiques…et surtout il a une manière de faire du funk, de la soul, de la house, du jazz avec une sensualité qui n’existe quasi plus depuis l’invention des musiques digitales. « Un vrai marathon funk! »

Composé de musiciens venus des quatre coins du globe, le groupe Brooklyn Funk Essentials mélange jazz, funk, soul, ska, disco, house et rap. Depuis sa fondation, le groupe navigue entre amour du jazz et nouvelles influences, avec un groove inimitable. Leur expérience de la scène des clubs new-yorkais en a fait une redoutable machine à danser.

Plus d’un quart de siècle de groove pied au plancher ! Depuis 1993, les Brooklyn Funk Essentials mélangent jazz, funk, soul, ska, disco, house et rap avec une énergie décuplée sur scène. Emmenée par le bassiste suédois Lars ‘Lati’ Kronlund, la formation cosmopolite basée à New York est une surpuissante turbine de funk torride, de jazz ethnique, de hip hop live, de soul sans gras et de bifurcations world. Les Brooklyn Funk Essentials ne pensent qu’au groove, quel que soit son origine, qu’il provienne de la tradition d’Ellington, du jazz libertaire à la Pharoah Sanders, du folklore turc, du répertoire latino ou de celui de l’acid jazz. Un marathon funky à souhait, sans édulcorant, qui ne s’est jamais essoufflé en plus de vingt-cinq années d’existence et enflamme toujours les scènes qui l’accueillent.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010

Contact : https://www.newmorning.com/20240704-5949-festival-all-stars-brooklyn-funk-essentials.html#more https://www.facebook.com/events/741688854733501/ https://www.facebook.com/events/741688854733501/ https://www.newmorning.com/20240704-5949-festival-all-stars-brooklyn-funk-essentials.html#billetterie

Brooklyn Funk Essentials