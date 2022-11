WOODYMOOD TRIO L’AERO Bron Catégories d’évènement: Bron

Vendredi 25 novembre, 20h00

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Concert acoustique, pop, rock et soul ! Leur répertoire s’étend de : Ray Charles, Bill Withers, The Black Keys, Shakaponk, Avicii, Queen, Radiohead, Oasis, Noir désir ou encore Rita Mitsouko… Guitare, percussion et chant, le tout joué à la perfection pour passer une bonne soirée qui deviendra un moment mémorable. L’AERO 1 Av. Louis Mouillard, 69500 Bron 69500 Bron Métropole de Lyon

https://www.restaurant-laero.fr/ L’ AERO est un restaurant & bar, dans un cadre atypique et exceptionnel.

Offrez-vous le charme du dépaysement à deux pas du centre de Lyon. Terrasse près de Lyon ou salle avec de grands volumes, nous avons de quoi vous ravir et vous embarquer dans une nouvelle dimension, celle du décollage immédiat !

C’est aussi l’adresse incontournable des soirées du vendredi et samedi soir de l’Est lyonnais. A noter également le Music Live le jeudi soir, dès 18h !

Où sortir à Lyon ? Au bord des pistes de L’AERO’port de Bron bien sûr ! vendredi 25 novembre – 20h00 à 22h00

