Kafig – Boxe Boxe Brasil ESPACE ALBERT CAMUS, 20 juin 2024, BRON.

Kafig – Boxe Boxe Brasil ESPACE ALBERT CAMUS. Un spectacle à la date du 2024-06-20 à 20:30 (2024-06-20 au ). Tarif : 31.5 à 31.5 euros.

En 2010, Mourad Merzouki invitait dans Boxe Boxe le Quatuor Debussy à partager la scène avec ses danseurs hip-hop pour jouer sur les contrastes et les similitudes entre danse, boxe et musique classique, s’inscrivant une nouvelle fois dans une dynamique de rencontre des esthétiques. Depuis, le chorégraphe a ré-enfilé ses gants en repensant l’écriture de cette pièce à succès pour y associer les interprètes cariocas qu’il a révélé dans son spectacle Agwa. Leur lançant un nouveau défi, celui de les emmener encore plus loin dans leur exploration du mouvement et du métissage des genres, il adapte la danse des artistes brésiliens à une nouvelle partition musicale, repensée avec la complicité du Quatuor Debussy. Véritable challenge chorégraphique, cette re-création démontre, à un rythme effréné, la force de la danse à dépasser les frontières et envoie valser dans les cordes du ring tous les préjugés ! Compagnie Kafig Compagnie Kafig

Votre billet est ici

ESPACE ALBERT CAMUS BRON 1, rue Maryse Bastié Rhône

31.5

EUR31.5.

