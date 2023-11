Nandi – Le Magasin des Suicides ESPACE ALBERT CAMUS, 9 avril 2024, BRON.

Nandi – Le Magasin des Suicides ESPACE ALBERT CAMUS. Un spectacle à la date du 2024-04-09 à 20:30 (2024-04-09 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

POLE EN SCENES (L-R-2020-008187/008223/008224) présente ce spectacle. La vie tranquille de la famille Tuvache, qui garantit les suicides « mort ou remboursé », est chamboulée avec l’arrivée de leur petit dernier – Alan – éternel optimiste au sourire contagieux, qui redonne le goût de vivre aux clients du magasin des suicides. Sur scène, six comédiens incarnent plus de 20 personnages pour proposer une pièce à la fois morbide et déjantée, dans une esthétique proche de la bande dessinée. Satire comique et extravagante, cette première création de la compagnie Nandi, portée par une équipe talentueuse et pleine d’énergie, pose un regard cruel mais terriblement drôle sur une société future, peut-être pas si lointaine…Metteur en scène : Franck RegnierDurée : 1h25Numéro téléphone accès PMR : 0472146340Informations d’accès : Tram T2 arrêt Rebufer / Bus C15 Arrêt Rebufer / Bus 26 Arrêt Colonel Chambonnet Cie Nandi, Franck Regnier

Votre billet est ici

ESPACE ALBERT CAMUS BRON 1, rue Maryse Bastié Rhône

24.0

EUR24.0.

