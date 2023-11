André Manoukian – Les Pianos de Gainsbourg ESPACE ALBERT CAMUS Catégories d’Évènement: Bron

André Manoukian – Les Pianos de Gainsbourg ESPACE ALBERT CAMUS, 8 mars 2024, BRON. André Manoukian – Les Pianos de Gainsbourg ESPACE ALBERT CAMUS. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:30 (2024-02-24 au ). Tarif : 31.5 à 31.5 euros. ASSOCIATION JAZZ A ST REMY présente ce concert André Manoukian : piano Gilles Coquard : contrebasse Pierre Alain Tocanier: batterie Elodie Frégé, Nesrine et Awa Ly : voixPour rendre hommage à Serge Gainsbourg, André Manoukian s'entoure de deux musiciens et de trois chanteuses que n'aurait certainement pas reniés Serge Gainsbourg. Il propose aussi ses versions instrumentales en piano solo de quelques classiques 60's de Serge. Vous aurez plaisir à écouter ce concert, plaisir à écouter les voix. Plaisir de réentendre peut-être pour la 1000° fois ces mélodies indémodables composées par ce génie de la musique.

