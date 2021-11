Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille Bromure / Squelette Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Bromure / Squelette Le Molotov, 17 novembre 2021, Marseille. Bromure / Squelette

Le Molotov, le mercredi 17 novembre à 21:00

* Bromure [https://www.youtube.com/watch?v=zreo9Y3EieA](https://www.youtube.com/watch?v=zreo9Y3EieA) * squelette [https://www.youtube.com/watch?v=Pphqrhnefic](https://www.youtube.com/watch?v=Pphqrhnefic)

10,99€ en pré-vente

♫PUNK♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T21:00:00 2021-11-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille