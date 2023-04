Nuit des Burons au Nomad Bar Buron de la Montagne de Pleau, 24 août 2023, Brommat.

Secouons les étoiles! Le Buron du Nomad Bar vous accueille pour une superbe soirée avec ….Cinq oreilles – musique / voix et des rythmes de tous horizons..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 . EUR.

Buron de la Montagne de Pleau

Brommat 12600 Aveyron Occitanie



Let’s shake the stars! Le Buron du Nomad Bar welcomes you for a great evening with ….Five Ears – music/voices and rhythms from all over the world.

¡Agitemos las estrellas! El Buron en el Nomad Bar le da la bienvenida para una gran noche con …. Cinco oídos – música / voces y ritmos de todo el mundo.

Schütteln wir die Sterne! Le Buron du Nomad Bar empfängt Sie für einen tollen Abend mit ….Cinq oreilles – Musik / Stimmen und Rhythmen aus aller Welt.

Mise à jour le 2023-03-29 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ