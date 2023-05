Gospel « Miss Nanie » à l’Eglise de Brommat – Buffet au Château Association Au fil de l’eau, 15 août 2023, .

Pour cette fin de matinée et déjeuner à Brommat avec « Au fil de l’eau » : c’est un concert de Gospel avec Miss Nanie à l’Eglise de Brommat suivie d’un buffet au Château..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 . 5 EUR.

Association Au fil de l’eau Burée

Brommat 12600 Aveyron Occitanie



For this end of the morning and lunch in Brommat with « Au fil de l’eau »: it’s a Gospel concert with Miss Nanie at the Church of Brommat followed by a buffet at the Castle.

A última hora de la mañana y almuerzo en Brommat con « Au fil de l’eau »: un concierto de Gospel con Miss Nanie en la Iglesia de Brommat seguido de un buffet en el Château.

Für diesen späten Vormittag und Mittagessen in Brommat mit « Au fil de l’eau »: Es ist ein Gospelkonzert mit Miss Nanie in der Kirche von Brommat, gefolgt von einem Buffet im Schloss.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme en Aubrac