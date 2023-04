Festival BLOUMA au Nomad Bar Buron de la montagne de Pleau, 29 juillet 2023, Brommat.

Soirée musiques du monde. Le Spot du Nomad Bar : une montagne sacrée, le Buron, ses arbres majestueux, liberté. A très vite..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 . .

Buron de la montagne de Pleau Nomad Bar

Brommat 12600 Aveyron Occitanie



World music evening. The Nomad Bar’s spot: a sacred mountain, the Buron, its majestic trees, freedom. See you soon.

Velada de músicas del mundo. The Nomad Bar Spot: una montaña sagrada, el Burón, sus majestuosos árboles, la libertad. Hasta pronto.

Abend mit Musik aus aller Welt. Der Spot der Nomad Bar: ein heiliger Berg, der Buron, seine majestätischen Bäume, Freiheit. Bis bald.

Mise à jour le 2023-03-29 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ