Broken Waltz – Concert blues rock Plélo, 4 février 2023

2023-02-04 – 2023-02-04

Si vous croisez sur le port du Légué Clément Palant et Xavier Soulabail, vous n’aurez aucun mal à imaginer ces deux pirates sonores rentrant d’une lointaine expédition, les bottes encore fumantes des cendres de Buck, leur ancien navire. Les voici, flamboyants, défendant Broken Waltz, qui nous embarquent pour un nouveau voyage, orageux et raffiné, coloré et surprenant, rugueux et romantique. Le boogie patibulaire et oppressant de Broken Waltz provoque une fièvre froide, froide comme la dépouille de Joy Division. Le duo empreinte aujourd’hui les chemins de traverse arpentés par le Grinderman de Nick Cave, le bastringue de Tom Waits, le rockaboogie des Cramps ou le synth-blues de Suicide. L’un à la batterie et au chant, l’autre à la basse, ils se servent de ces éléments mêlés avec goût et références solides, à de savants trafics sonores, pour nous offrir deux albums coup sur coup, remplis des tempêtes anglo-saxonnes qui envoient leurs vents décoiffants jusqu’ici. Du saxophone, de l’orgue, une voix féminine viennent parfois rejoindre ce duo délibérément revendiqué anti guitare, une façon d’imposer une griffe redoutable sur ces créations tonitruantes sorties d’un atelier d’artisans étincelants. Les paroles et la voix écorchées résonnent sous la lumière d’une lune inquiétante en cette mystérieuse terre de bonheurs… Et de désastres.

Apéro concert à 19h30 puis concert à 21h. Restauration sur place. Pensez à réserver votre table !

lgv22170@gmail.com +33 2 96 01 44 64 http://www.brokenwaltzband.com/

