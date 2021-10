BROKEN COLORS Bouère, 31 octobre 2021, Bouère.

BROKEN COLORS 2021-10-31 – 2021-10-31

Bouère Mayenne Bouère

Broken Colors, c’est la rencontre de Fela KUTI, Frank ZAPPA, John ZORN et Charles MINGUS.

Des compositions originales où l’afro-beat se mêle aux dissonances d’un jazz libéré.

La musique fait la part belle aux contrastes et autres imprévus.

Attention surprise : une musique à la fois virile et délicate qui ne vous laissera pas indifférent !!!

Jean-Sébastien DAVILLER : saxophone / compositions,

Béranger VANTOMME : batterie,

Samuel FOUCAULT : contrebasse,

François COLLET : guitare.

Concert gratuit SUR RESERVATION.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Dans le cadre du festival Ateliers Jazz, concert de Broken Colors.

info@festivaljazz-meslay.com +33 2 43 64 37 45 http://www.festivaljazz-meslay.com/

Broken Colors, c’est la rencontre de Fela KUTI, Frank ZAPPA, John ZORN et Charles MINGUS.

Des compositions originales où l’afro-beat se mêle aux dissonances d’un jazz libéré.

La musique fait la part belle aux contrastes et autres imprévus.

Attention surprise : une musique à la fois virile et délicate qui ne vous laissera pas indifférent !!!

Jean-Sébastien DAVILLER : saxophone / compositions,

Béranger VANTOMME : batterie,

Samuel FOUCAULT : contrebasse,

François COLLET : guitare.

Concert gratuit SUR RESERVATION.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-10-19 par