_La Vapeur et l’Opéra de Dijon vous invitent à une soirée à la configuration très spéciale. Pas de places assises, les artistes et le public se retrouveront sur la scène de l’Auditorium pour un show techno, electro de 22h à 4h le 11 juin 2022. À l’affiche Brodinski, Élise Massoni et Marc Melià._ **Brodinski** (FR) Louis Brodinski est DJ et producteur. D’abord figure de la scène électronique parisienne, il a longtemps été le résident du Social Club, sous-sol emblématique de toute une génération multifacette. Proche de DJ Mehdi, comptant plusieurs releases au compteur, Brodinski a très vite lancé une carrière internationale, entre l’Amérique, l’Asie et l’Australie, développant des passerelles entre techno et rap music. Ces derniers temps, le producteur français s’est tourné vers les États-Unis et de nombreux rappeurs pour y distiller ses sons électro. [https://youtu.be/IAFZksIQuQ8](https://youtu.be/IAFZksIQuQ8) **Élise Massoni** (FR) Après cinq ans sur la scène locale de Shanghai où elle a été impliquée en tant que dj, interprète live et promotrice occasionnelle, Élise Massoni a déménagé à Berlin pour se concentrer entièrement sur sa production musicale. Elle s’est rapidement faite remarquer pour son subtil mélange de rythmes breakés et d’électro délicate. Faisant partie de ces diggers de grande envergure qui n’ont pas peur des changements drastiques de bpm et de genre, Élise a été saluée par les DJs du monde entier, avec des apparitions notables dans certains des clubs et festivals les plus renommés d’Europe. [https://youtu.be/6iS1mClnt4Y](https://youtu.be/6iS1mClnt4Y) **Marc Melià** (ES/BE) Sur son premier album, « Music For Prophet » (2017), Marc Melià, à la fois compositeur chimérique et chercheur appliqué, avait exploré les possibilités offertes par le synthétiseur mythique. Au cœur de ce nouvel album sorti chez Pan European Recordings, Marc Melià devient un robot qui parle d’amour et de rêveries et nous fait surfer à travers des vagues d’accords profondément émouvants, textures électrisantes et rythmes subtils. Il sera accompagné sur scène, de Roméo Poirier, une des figures les plus prometteuses de l’ambient et de l’élégance du multi-instrumentiste Lou Rotzinger. [https://youtu.be/zX3mXFQJrEY](https://youtu.be/zX3mXFQJrEY) — Plus d’infos : [https://bit.ly/3NkPZdA](https://bit.ly/3NkPZdA)

De 5.50 à 18€

Auditorium Place Jean Bouhey, Dijon Dijon La Maladière Côte-d’Or



