Broderies Galerie IN OUT Lille, dimanche 14 avril 2024.

Broderies Exposition de l’artiste textile Uter.

Ses tableaux brodés prendront place à la galerie In Out, un cube de verre de 50m² au cœur de Lille. 14 – 20 avril Galerie IN OUT Entrée libre

Début : 2024-04-14T11:00:00+02:00 – 2024-04-14T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T11:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Après une semaine de résidence à l’automne 2023, l’artiste textile Uter revient pour exposer ses œuvres. Cette artiste utilise la technique ancestrale de la broderie pour mettre en scène le corps humain. Sa démarche artistique est fortement imprégnée des sciences. Ses tableaux brodés prendront place à la galerie In Out, un cube de verre de 50m² au cœur de Lille.

Broder est une tradition familiale, transmise de femmes en femmes au fil des générations. Le travail du fil et de l’aiguille est un savoir-faire typiquement féminin. Considéré comme un passe-temps, il est l’un des symboles de l’exclusion des femmes. En effet, leurs œuvres étaient reléguées en objets utiles voire décoratifs. Torchons, draps, etc. ont été durant des générations le support de leurs ouvrages. Ces femmes, parfois virtuoses, essuyaient la crasse avec leurs œuvres.

Broder est un acte lent. Il pousse à s’arrêter sur les choses : à prendre le temps de les réfléchir. Le fil est pour elle un moyen de raconter, de se défouler, de tracer certains événements importants : un acte intime.

Au détour d’une conférence sur cet art centenaire, lui est apparu le besoin de montrer ses broderies. Elle avait elle aussi intégré l’idée selon laquelle la broderie est un ouvrage domestique : utile ou décoratif. Elle a alors décidé de sortir ces toiles de leur intérieur, considérer cette discipline comme un art à part entière et non plus simplement comme un passe-temps de femme au foyer.

Après plusieurs années d’approfondissement de la technicité textile et de sa pratique artistique, elle a récemment suivi une démarche de professionnalisation.

Sa démarche artistique est inspirée des sciences. Fouiller, observer, étudier, analyser sont pour elle des étapes indispensables à la création.

De plus, les sciences occupent une partie centrale de l’objet de ses broderies. Elle a pris pour habitude de créer en revisitant. Utiliser l’histoire scientifique et artistique pour raconter, illustrer l’aujourd’hui.

Galerie IN OUT 52, Avenue Jonh Fitzgerald Kennedy 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 06 78 14 24 13 http://inout.lille.free.fr/ La Galerie IN OUT est un cube en verre. Elle se trouve devant la mairie.