Rendez-vous au Bassin de la Villette pour un atelier qui revisite et augmente les codes de la broderie ! Cet atelier a pour but d’envisager la broderie dans une autre dimension que celle dans laquelle on la connait habituellement. Il s’agit de lui trouver une place dans l’espace urbain. L’atelier participatif est mené par l’artiste Anaïs Beaulieu, et donnera lieu à la réalisation d’une fresque collective qui peut perdurer dans l’espace urbain. Anaïs Beaulieu, après des études aux Arts Décoratifs de Limoges, travaille en tant que relieuse de livres. La broderie est un héritage familial. Elle développe très vite un intérêt pour l’éducation artistique des enfants mais également pour les savoir-faire et le fait-main. Paris Plages / Espace des bibliothèques Quai de Seine 75019 Paris Contact :

© Anaïs Beaulieu

