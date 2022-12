Broderie en conversation La maison de la Conversation, 5 janvier 2023, Paris.

Le jeudi 05 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Comment se réapproprier son corps après des violences sexuelles ? Pourquoi pas à travers la broderie ?

Entre écriture, réflexion collective, écoute bienveillante et expression créative, cet atelier vous permettra de lâcher prise face à vos émotions, libérer vos paroles, avancer dans vos cheminements intérieurs, sentir et redéfinir vos corps. On y écoute et on y échange avec bienveillance et solidarité. N’hésitez pas à ramener un de vos propres vêtements !

Chaque participant.e est libre de choisir son degré d’implication au travers l’atelier. Vous pouvez écrire, parler, simplement observer.

Votre participation ne se substitue en aucun cas à un suivi individuel avec un.e thérapeute.

Lucie Chaptal de We Made Together sera la facilitatrice et la modératrice de l’atelier.

La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/broderie-en-conversation-apres-des-violences-sexistes-et-sexuelles 09 72 63 76 02 https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://my.weezevent.com/broderie-en-conversation-apres-des-violences-sexistes-et-sexuelles

la maison de la Conversation