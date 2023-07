Annie Penin Broderie d’art à Levroux Broderie d’art Levroux, 16 septembre 2023, Levroux.

Passionnée par l’art de la broderie depuis son enfance Annie Penin est brodeuse professionnelle. Elle a vécu et travaillé 20 ans à Montréal (Canada) où elle a brodé pour Céline Dion (Stade de France 1999- Las Vegas), Le Cirque du Soleil (Spectacles de tournée- Las Vegas) ainsi que pour la couture haut de gamme.

De retour en France, elle a enseigné à la prestigieuse Ecole Lesage (Paris) de 2011 à la fin de l’année 2021.

Ses nombreuses années d’expérience en broderie d’art et son savoir-faire s’illustrent dorénavant au sein de son atelier-boutique à Levroux, dans l’Indre, un lieu raffiné et inspirant dédié à la création et aux commandes privées. En 2022, elle a brodé la robe en dentelle de la présentatrice du Ballon d’or. Elle a également brodé des plumes stylisées pour Jane Again Cashmeres ainsi que des vestes de travail pour Brodé Paris.

Elle transmet son savoir-faire en donnant des cours à son atelier à Levroux.

Elle propose à la vente des kits prêt à broder ainsi que des fils fabriqués en France de chez Au Ver à Soie et Sajou.

Elle élabore actuellement, une ligne de bijoux et accessoires brodés.

Annie Penin ouvrira son atelier-boutique où elle fera découvrir le métier de brodeuse ainsi que les étapes de réalisation d’une broderie.

Elle fera des démonstrations de broderie en cours de réalisation au crochet de lunéville avec pose de perles et paillettes.

Elle fera également des démonstrations de broderie à l’aiguille avec différents matériaux.

@ Annie Penin