Broderie avec Stéphanie Laleuw, artiste plasticienne la Fileuse Loos, samedi 6 avril 2024.

Broderie avec Stéphanie Laleuw, artiste plasticienne Prenez part à la création d’une installation en brodant un ou plusieurs éléments d’une œuvre textile. Samedi 6 avril, 10h00 la Fileuse gratuit, inscription sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Participez à la création d’une œuvre collective en compagnie de l’artiste plasticienne Stéphanie Laleuw.

« Jardin suspendu » est un projet participatif. C’est une œuvre textile collective collaborative composée d’éléments brodés et d’une œuvre murale flottant comme en apesanteur, tout autour de nous, à l’image des jardins suspendus façonnés par la main humaine.

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lafileuse.fr/agenda/2024-avril/5787-broderie-avec-stephanie-laleuw-artiste-plasticienne »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320104075 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationfileuse@ville-loos.fr »}]

broderie stéphanie Laleuw

Stéphanie Laleuw