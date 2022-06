« BROC’LAINES » – ANNULE

« BROC’LAINES » – ANNULE, 11 juin 2022, . « BROC’LAINES » – ANNULE

2022-06-11 – 2022-06-11 – Espace Tibord du Châlard, 17 rue des Fossés

– de 10h à 18h

Renseignements et inscriptions :

– 05 55 66 54 60

– boutiquehistoiredelaines@gmail.com Echange et vente de laines – Espace Tibord du Châlard, 17 rue des Fossés

– de 10h à 18h

Renseignements et inscriptions :

– 05 55 66 54 60

– boutiquehistoiredelaines@gmail.com dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville