Brock’n Roll revient pour les beaux jours ! Darwin éco système Bordeaux, samedi 16 mars 2024.

Brock’n Roll revient pour les beaux jours ! Rejoignez-nous pour un week end de trouvailles uniques et de convivialité lors de notre brocante incontournable. 16 et 17 mars Darwin éco système Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Une brocante dans un lieu unique

Vous êtes un adepte de la brocante ? Vous êtes à la recherche d’objets vintage, de meubles anciens ou de bibelots rares ?

Brock’n’Roll, c’est le rendez-vous des chineurs et nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des objets authentiques et originaux avec une large sélection de vêtements, accessoires, vinyles, et objets de décoration et mobiliers design et vintage.

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

brocante darwin

@StudioSauvages