Brocken Waltz – Concert Châtelaudren-Plouagat, 11 juin 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Brocken Waltz – Concert Brasserie La Riposte 27, place de la République Châtelaudren-Plouagat

2022-06-11 – 2022-06-11 Brasserie La Riposte 27, place de la République

Châtelaudren-Plouagat 22170

Un concert pour fêter l’arrivée de la BIG KAHUNA#2, une bière blanche avec de l’ananas macéré pendant la phase d’ébullition : c’est frais, c’est exotique, c’est parfait pour la saison ! Brocken Waltz (ex Buck) est une énergie brute arrachée à une terre granitique malpolie. Pas de dentelles ni de mathématiques, pas de postures ni d’effets de modes. On ramone la basse, on frappe à grands coups et on cadence. Une basse, une batterie, de temps en temps un sax, de temps en temps un orgue mais pas de guitare. Fuck The Guitar Player ! Rien à envier à Morphine, Nick Cave, Tom Waits ou MotörHead, ils font le boulot.

Le combo gagnant pour passer une excellente soirée à la Brasserie Artisanale La Riposte !

brasserielariposte@orange.fr +33 2 96 74 47 23

Brasserie La Riposte 27, place de la République Châtelaudren-Plouagat

