Œting Moselle Œting organisée par le Groupement d’Associations Oetingeoises, place des fêtes. Restauration sur place : Saucisses, Schwenk, Curry, Frites, Pizzas, Stand boissons, Café gâteaux, Manèges et bonne ambiance. Au programme Cavalcade, concerts, animation. Ambiance garantie. Plus d’informations au 03 87 87 33 11 +33 3 87 85 70 54 Œting

