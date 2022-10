Broc’Jouets Le Breuil Le Breuil Catégories d’évènement: Le Breuil

2022-11-13 10:00:00 – 2022-11-13 17:00:00 Le Breuil

Marne Le Breuil L’Association « La Bulle à sourire » organise Broc’Jouets, le dimanche 13 novembre 2022 de 10h00 à 17h00 à la salle des Fêtes Serge Coyard à Le Breuil au profit de la recherche pour le symdrôme de Williams et Beuren. Venez vendre ou acheter des jouets, jeux de société et jeux vidéos au meilleur prix! Boissons & petite restauration sur place 2€ l’emplacement – réservations au 06.31.75.87.68 ou par mail à labulleasourire@gmail.com labulleasourire@gmail.com Le Breuil

