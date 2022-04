Broc’Jardin et Marché aux Fleurs Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Orne

Broc’Jardin et Marché aux Fleurs Bretoncelles, 7 mai 2022, Bretoncelles. Broc’Jardin et Marché aux Fleurs Le bourg La Halle Bretoncelles

2022-05-07 – 2022-05-07 Le bourg La Halle

Bretoncelles Orne Marché au fleurs et brocante de matériel pour le jardinage. Infos exposants Broc’Jardin : emplacement sur réservation – 5€ les 3 mètres. Marché au fleurs et brocante de matériel pour le jardinage. Infos exposants Broc’Jardin : emplacement sur réservation – 5€ les 3 mètres. hayedaniel@orange.fr https://www.facebook.com/bretoncelles/ Marché au fleurs et brocante de matériel pour le jardinage. Infos exposants Broc’Jardin : emplacement sur réservation – 5€ les 3 mètres. Le bourg La Halle Bretoncelles

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bretoncelles, Orne Autres Lieu Bretoncelles Adresse Le bourg La Halle Ville Bretoncelles lieuville Le bourg La Halle Bretoncelles Departement Orne

Bretoncelles Bretoncelles Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretoncelles/

Broc’Jardin et Marché aux Fleurs Bretoncelles 2022-05-07 was last modified: by Broc’Jardin et Marché aux Fleurs Bretoncelles Bretoncelles 7 mai 2022 Bretoncelles Orne

Bretoncelles Orne