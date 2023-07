Atelier découverte de l’âne et fabrication de savon au lait d’ânesse Brochard Saint-Front-d’Alemps, 5 juillet 2023, Saint-Front-d'Alemps.

Saint-Front-d’Alemps,Dordogne

Venez passer un moment en famille avec les ânes de Brochard. Après un quizz découverte sur l’âne, les enfants pourront rencontrer les ânes au pré puis les caresser et les brosser. Réalisez ensuite un savon naturel au lait d’ânesse saponifié à froid, et repartez avec votre production..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 11:30:00. EUR.

Brochard

Saint-Front-d’Alemps 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and spend some family time with the Brochard donkeys. After an introductory donkey quiz, children can meet the donkeys in the pasture, then stroke and brush them. Then make a natural cold-saponified donkey milk soap, and leave with your own production.

Ven a pasar un rato en familia con los burros de Brochard. Después de participar en un concurso, los niños podrán conocer a los burros en el prado, acariciarlos y cepillarlos. A continuación, elaborarán un jabón natural de leche de burra saponificada en frío y se lo llevarán a casa.

Verbringen Sie mit Ihrer Familie einen Moment mit den Eseln von Brochard. Nach einem Entdeckungsquiz über Esel können die Kinder die Esel auf der Weide treffen und sie anschließend streicheln und bürsten. Anschließend stellen sie eine natürliche Seife aus kaltverseifter Eselsmilch her und nehmen ihre Produktion mit nach Hause.

Mise à jour le 2023-06-30 par Isle-Auvézère