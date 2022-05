Brocéliande Sport Nature : Vide ton sac de sport !, 14 mai 2022, .

Brocéliande Sport Nature : Vide ton sac de sport !

2022-05-14 – 2022-05-14

Organisée par l’association PatPlo56, ce vide-grenier en plein air sera agrémentée d’animations sportives (mur d’escalade, parcours aventure, etc.) et musicales. L’idée est double ! D’une part, que vous puissiez proposer à la vente du matériel dont vous n’avez plus l’usage. Les bénéfices de cette journée permettront la mise en place de soins de confort auprès de patients atteints de cancer.

+33 6 13 47 39 94 http://www.patplo56.fr/

