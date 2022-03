Brocéliande Sport Nature Taupont, 14 mai 2022, Taupont.

Brocéliande Sport Nature les belles rives club nautique Taupont

2022-05-14 – 2022-05-14 les belles rives club nautique

Taupont Morbihan Taupont

Vous connaissez une fête où le sport, la culture et l’environnement cohabitent librement? Le festival Brocéliande Sport Nature vous le propose. Cet événement grandeur nature rassemble sur un même site une multitude de sports de plein air pour découvrir, tester, s’amuser… lors d’une journée grand public.

Vélos, activités nautiques, tir à l’arc, bulles géantes, hoverboard, réalité virtuelle, roller, randonnée, Qi Gong, planeur, etc… il y en a pour tous les âges. Les activités nautiques et aériennes se font sur inscription uniquement.

BSN, c’est également un week-end de compétitions et de manifestations :

– Canicross et CaniVTT, marches gourmandes, tournoi de Rugby, golf, Fest-Noz, repas festif, concert, vide grenier du sport… sans oublier l’événement phare : le Trail du Lac.

Retrouvez le programme complet sur le site internet et pensez à vous inscrire !

contact@broceliande-vacances.com +33 2 97 22 36 43 http://www.broceliande-sport-nature.bzh/

les belles rives club nautique Taupont

