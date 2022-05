Brocéliande Sport Nature : Journée de tous les défis, 14 mai 2022, .

Brocéliande Sport Nature : Journée de tous les défis

2022-05-14 – 2022-05-14

Le temps d’une journée, le sport et l’environnement se réunissent pour former une fête unique animée par le dynamisme des associations avec pour objectif : s’amuser, découvrir, tester et promouvoir la diversité des loisirs qui nous unissent. Petits ou grands, seuls ou à plusieurs, venez profiter des multiples animations et initiations proposées aux abords du Lac au Duc entre ciel, eau et terre ! On y découvre les traditions bretonnes à travers le jeu et les dégustations, on se réunit pour le plaisir ou la compétition… Bref, on fait le plein d’énergie et de bonnes ondes en ce début de festival !

Au programme : Escalade, parcours aventure, trampoline aérien, golf, tir à l’arc, baseball, échiquier géant, handbike, roller, art du déplacement, pêche, jeux buissonniers, segway, baech tennis, beach volley, beachminton, beach rugby, beach soccer, sandball, gouren, course d’orientation, judo, aïkido, yoga, street workout + activités nautiques, spectacles, village au naturel et espace collectivité.

Et le soir, soirée festive du lac avec animation musicale.

poledessports@ploermelcommunaute.bzh +33 2 97 74 05 10 https://www.calameo.com/read/0006532410b296f4094db

