Apéro-jeux féministe Brocéliande (Le) – Café Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Apéro-jeux féministe Brocéliande (Le) – Café Nantes, 15 décembre 2023 18:00, Nantes. 2023-12-15

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui Adultes Pour célébrer la fin d’année, l’association Osez le Féminisme 44 organise un moment convivial autour d’un apéro-jeux féministe. Public : adultes Brocéliande (Le) – Café Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0240121518 https://www.espace-de-beauvoir.fr Détails Heure : 18:00 - 20:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44000 Lieu Brocéliande (Le) - Café Adresse 40 Rue Préfet Bonnefoy Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Adultes Lieu Ville Brocéliande (Le) - Café Nantes Latitude 47.2227342 Longitude -1.5482285 latitude longitude 47.2227342, -1.5482285

Brocéliande (Le) - Café Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/