Brocéliande Fantastic : Marionnette géante Dragon Vert – Cie Youplaboum

Brocéliande Fantastic : Marionnette géante Dragon Vert – Cie Youplaboum, 29 octobre 2022, . Brocéliande Fantastic : Marionnette géante Dragon Vert – Cie Youplaboum



2022-10-29 – 2022-10-29 Le grand et docile Dragon Vert, déambulé par la compagnie Youplaboum, réclame des caresses et joue avec le public à 11h sur le parvis de l’église, à 14h et 18h au Village Broceliande Fantastic (Chapelle Bleue). dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville