2022-10-29 – 2022-10-31 Tout au long du weekend du 29 au 31 octobre, le Festival Brocéliande Fantastic vous propose un programme de spectacles celtiques et asiatiques. Le Village Brocéliande Fantastic sur le parking de la Chapelle Bleue vous propose :

– la Taverne au Gob’laid plein (petite restauration) ;

– des jeux de plateau (Cie le Clos Métayer) ;

– des déambulations par les compagnies Tisseurs de Brume, Moriquendi, Youplaboum, et les dragons de Fresd Ericksen ;

– de la musique par la compagnie du Violon ailé ;

– un salon des illustrateurs ;

– des ateliers sur le thème de l'Asie et son folklore.

