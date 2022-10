Brocéliande Fantastic : découverte des créatures fantastiques de l’Asie Ploërmel, 29 octobre 2022, Ploërmel.

Brocéliande Fantastic : découverte des créatures fantastiques de l’Asie

Ploërmel Morbihan

2022-10-29 – 2022-10-30

Ploërmel

Morbihan

Tout au long du weekend du 29 au 31 octobre, le Festival Brocéliande Fantastic vous propose un programme de spectacles celtiques et asiatiques avec des ateliers spécifiques sur le thème des créatures fantastiques de l’Asie.

Samedi 29 octobre :

– Atelier peintures créatures fantastiques avec Wang Chunyu et l’Institut Confucius de Bretagne, de 14h à 16h.

– Atelier illustration manga avec les Bédéastes, de 14h à 17h.

– Conférence « les dragons et serpents géants des légendes chinoises et japonaises » par Sylvain Jolivalt, à 14h30.

– Démonstration de Kata par le KenShinKan de Ploërmel, à 16h.

– Atelier de calligraphie (écouverte des caractères chinois et japonais) par Sylvain Jolivalt, à 17h.

Dimanche 30 octobre :

– Atelier initiation Taïko avec le Paris Taïko Ensemble, à 10h30 et à 11h30.

– Atelier peintures créatures fantastiques avec Wang Chunyu et l’Institut Confucius de Bretagne, de 10h30 à 12h30.

– Cérémonie du Thé par Maliko Oka, à 14h et à 16h.

– Conférence « les Yokaï » par Sylvain Jolivalt, à 17h.

Les ateliers sont sur inscription.

Du 27 octobre au 2 novembre, découvrez l’exposition « tout le monde peut lire des mangas » à la médiathèque de Ploërmel.

