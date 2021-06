Paris La Recyclerie Paris Broc’dej du dimanche à la REcyclerie La Recyclerie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Broc’dej du dimanche à la REcyclerie La Recyclerie, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 juillet au 26 septembre 2021 :

dimanche de 11h à 18h

gratuit

Tous les dimanches du 4 juillet au 26 septembre, de 11h à 18h , ça chine dans les extérieurs de la REcyclerie ! Vous voulez vider votre appart mais vous n’avez pas envie de vous lever aux aurores ? Vous habitez le quartier mais vous n’avez pas de table ou chaise à dispo pour brocanter ? Le Broc’ dej est fait pour vous ! Un vide-grenier s’installe sur nos quais et sur les rails de la Petite Ceinture, pour vendre tout ce dont vous n’avez plus besoin et/ou trouver de nouvelles pépites ! ✨ Aucune thématique, aucune contrainte, venez participer aux broc’dej pour vider vos placards, votre cave, votre grenier, votre penderie, votre bibliothèque… ́ · : Voir en détails dans le Weezevent ! https://www.weezevent.com/broc-dej-du-dimanche-a-la-recyclerie Bonus : Décorez vos stands, préparez vos nappes ! Un brunch est offert pour le plus beau stand ! : 20 stands mis à disposition : Stands sur les rails Stands sur les quais Bancs géants + grillage Événements -> Brocante / Marché La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

4 : Simplon (221m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (245m)

Contact :La REcyclerie https://www.larecyclerie.com Événements -> Brocante / Marché Solidaire;Insolite;Paris nature;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-04T11:00:00+02:00_2021-07-04T18:00:00+02:00;2021-07-11T11:00:00+02:00_2021-07-11T18:00:00+02:00;2021-07-18T11:00:00+02:00_2021-07-18T18:00:00+02:00;2021-07-25T11:00:00+02:00_2021-07-25T18:00:00+02:00;2021-08-01T11:00:00+02:00_2021-08-01T18:00:00+02:00;2021-08-08T11:00:00+02:00_2021-08-08T18:00:00+02:00;2021-08-15T11:00:00+02:00_2021-08-15T18:00:00+02:00;2021-08-22T11:00:00+02:00_2021-08-22T18:00:00+02:00;2021-08-29T11:00:00+02:00_2021-08-29T18:00:00+02:00;2021-09-05T11:00:00+02:00_2021-09-05T18:00:00+02:00;2021-09-12T11:00:00+02:00_2021-09-12T18:00:00+02:00;2021-09-19T11:00:00+02:00_2021-09-19T18:00:00+02:00;2021-09-26T11:00:00+02:00_2021-09-26T18:00:00+02:00

La REcyclerie

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu La Recyclerie Adresse 83 boulevard Ornano Ville Paris lieuville La Recyclerie Paris