Course landaise Arènes Brocas Catégories d’Évènement: Brocas

Landes

Course landaise Arènes, 2 juillet 2023, Brocas. Course landaise de promotion avec la ganaderia Dagelos et la cuadrillaGaranx.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 19:30:00. EUR.

Arènes Route du Tapiot

Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine



Promotional Landes race with the Dagelos ganaderia and the cuadrilla Garanx Carrera promocional Landes con la ganaderia Dagelos y la cuadrilla Garanx Promotion-Landaise-Rennen mit der Ganaderia Dagelos und der CuadrillaGaranx Mise à jour le 2023-03-24 par OT Cœur Haute Lande

Détails Catégories d’Évènement: Brocas, Landes Autres Lieu Arènes Adresse Arènes Route du Tapiot Ville Brocas Departement Landes Lieu Ville Arènes Brocas

Arènes Brocas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brocas/

Course landaise Arènes 2023-07-02 was last modified: by Course landaise Arènes Arènes 2 juillet 2023 Arènes Brocas

Brocas Landes