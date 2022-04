BROC’ART Montpellier, 5 avril 2022, Montpellier.

BROC’ART Montpellier

2022-04-05 07:00:00 – 2022-04-05 15:00:00

Montpellier 34000

Ne manquez pas Broc’Art !

Tous les mardis aux Arceaux, Broc’Art , Brocanteurs Bouquinistes

Le Marché Broc’Art, installé depuis 2007 au Plan Cabanes et transféré depuis 2016 aux Arceaux à Montpellier, les brocanteurs et bouquinistes vous attendent pour chiner de beaux objets et des livres, mais aussi, pour vous donner des conseils et faire des estimations de biens.

Entre 15 et 20 exposants professionnels.

De 7h à 15h

+33 6 25 17 16 76

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-31 par