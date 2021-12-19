Brocantes du Val-André Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André
Brocantes du Val-André Pléneuf-Val-André, 19 décembre 2021, Pléneuf-Val-André.
Brocantes du Val-André Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André
2021-12-19 09:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté
Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor
Brocante organisée dans le Parc de l’Amirauté. Accueil du public à partir de 9h00.
Organisée par Franck Selle, membre du bureau Valtonic.
+33 2 57 25 22 22
Brocante organisée dans le Parc de l’Amirauté. Accueil du public à partir de 9h00.
Organisée par Franck Selle, membre du bureau Valtonic.
Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André
dernière mise à jour : 2021-07-13 par Office de tourisme d’Erquy