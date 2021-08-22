Brocantes du Val-André Pléneuf-Val-André, 22 août 2021-22 août 2021, Pléneuf-Val-André.

Brocantes du Val-André 2021-08-22 – 2021-08-22 Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté
Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

  Brocante organisée dans le Parc de l’Amirauté. Accueil du public à partir de 9h00.
Organisée par Franck Selle, membre du bureau Valtonic.

Brocante organisée dans le Parc de l’Amirauté. Accueil du public à partir de 9h00.
Organisée par Franck Selle, membre du bureau Valtonic.

dernière mise à jour : 2021-06-15 par