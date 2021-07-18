Brocantes du Val-André Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André
Brocantes du Val-André Pléneuf-Val-André, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Pléneuf-Val-André.
Brocantes du Val-André 2021-07-18 – 2021-07-18 Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté
Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor
Brocante organisée dans le Parc de l’Amirauté. Accueil du public à partir de 9h00.
Organisée par Franck Selle, membre du bureau Valtonic.
Brocante organisée dans le Parc de l’Amirauté. Accueil du public à partir de 9h00.
Organisée par Franck Selle, membre du bureau Valtonic.
dernière mise à jour : 2021-07-08 par