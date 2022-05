BROCANTES d’été de JULLOUVILLE Jullouville

BROCANTES d’été de JULLOUVILLE, 13 juillet 2022, Jullouville. Le mercredi 13 Juillet et le mercredi 10 Aout auront lieu les Brocantes d’été de Jullouville . Elles regrouperont , sous un soleil estival , sur la place devant le camping , une quarantaine d’exposants professionnels .

Avenue du Ruet , de 8h00 à 19h00 .

Entrée gratuite . Environ 40 exposants professionnels.

Organisation ABA : 07 71 66 17 13

Détails Autres Lieu Place du Marché Adresse Avenue du Ruet Ville Jullouville Age minimum 5 Age maximum 99 Organisateur ABA Tarif 0 lieuville Jullouville Departement Manche

