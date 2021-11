Brocantes : des cadeaux à chiner Halle du Castelviel, 14 décembre 2021, Albi.

**Les antiquaires et brocanteurs de l’Albigeois vous donnent rendez-vous, le samedi 12 décembre de 7h à 18h au Castelviel pour la traditionnelle brocante de Noël. Plus de soixante-dix exposants proposeront objets, meubles, tableaux et autres.** À noter, en raison des jours fériés les 25 décembre et 1er janvier la traditionnelle brocante du samedi est déplacée aux dimanches 26 décembre et 2 janvier. Trois occasions de dénicher la bonne affaire au détours d’une allée et peut-être le cadeau qui fera toute la différence pour vos proches. Samedi 12 décembre de 7h à 18h et dimanches 26 décembre et 2 janvier de 7h à 13h, halle du Castelviel. _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)_**.**_

Brocante de Noël

Halle du Castelviel Place du castelviel 81000 Albi Albi Tarn



