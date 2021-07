Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Brocantelle maritime Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Vingt huitième édition de ce rendez-vous incontournable dédié à la mer. Rendez-vous incontournable dédié à la mer . On y trouvera des maquettes de bateaux, des meubles de paquebots, des menus de Transatlantiques, du matériel de pêche, des casques de scaphandrier, des instruments de mesure etc…, bref, tout ce qui à un rapport avec la marine, la mer et les bateaux ! Le site est toujours aussi merveilleux : le long de la plage, avec une vue imprenable sur les bateaux qui rentrent et sortent du port : bateaux de pêche, ferries venant d'Angleterre, porte-containers bariolés, pétroliers chargés à bloc, voiliers de toutes sortes et de toutes tailles. Une belle journée de brocante en perspective, autant pour les brocanteurs que pour les chineurs, qui n'hésitent pas à se déplacer de Paris, d'Avignon et même de Marseille à la recherche de l'objet convoité ! Entrée libre de 8h à 19h.

