Brocante Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Brocante Yzeure, 8 mai 2022, Yzeure. Brocante Route de Montbeugny Parking Yzeurespace Yzeure

2022-05-08 – 2022-05-08 Route de Montbeugny Parking Yzeurespace

Yzeure Allier Yzeure Brocante festive et familiale organisée par les amis de l’école Jacques Prévert au profit du groupe scolaire. Buvette et restauration sur place. 2€ le mètre. dc.dores@gmail.com Route de Montbeugny Parking Yzeurespace Yzeure

dernière mise à jour : 2022-04-18 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Route de Montbeugny Parking Yzeurespace Ville Yzeure lieuville Route de Montbeugny Parking Yzeurespace Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

Brocante Yzeure 2022-05-08 was last modified: by Brocante Yzeure Yzeure 8 mai 2022 Allier Yzeure

Yzeure Allier