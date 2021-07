Wavignies Wavignies Oise, Wavignies Brocante Wavignies Wavignies Catégories d’évènement: Oise

Wavignies

Brocante Wavignies, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Wavignies. Brocante 2021-07-14 – 2021-07-14

Wavignies Oise Wavignies Organisée par « Wavignies en fêtes ». Restauration et buvette sur place. Tarif : 1,50 € particulier (3 € pour les professionnels). +33 6 20 06 65 46 Organisée par « Wavignies en fêtes ». Restauration et buvette sur place. Tarif : 1,50 € particulier (3 € pour les professionnels). Freepik dernière mise à jour : 2021-05-27 par SIM Picardie – Communauté de communes Plateau Picard

Détails Catégories d’évènement: Oise, Wavignies Étiquettes évènement : Autres Lieu Wavignies Adresse Ville Wavignies lieuville 49.54281#2.35769