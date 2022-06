Brocante Vintage à Montreuil-sur-Mer

Brocante Vintage à Montreuil-sur-Mer, 5 juin 2022, . Brocante Vintage à Montreuil-sur-Mer

2022-06-05 – 2022-06-05 Brocante Vintage

Rue du Clape-en-Bas

Dimanche 5 juin

——————————-

Comme chaque année, la Brocante Vintage située dans la rue pittoresque du Clape-en-Bas permettra aux visiteurs de chiner des objets d’avant 1980.

Une expo-vente très appréciée des passants. Renseignements auprès de Vetty : +33 (0)6 06 43 91 98 +33 6 06 43 91 98 Brocante Vintage

