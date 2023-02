Brocante vide-panier Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

2023-02-12 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-12 18:00:00 18:00:00

Haute-Loire L’ AAPPMA – Le Puy en Velay organise dimanche au centre Roger Fourneyron une brocante vide-panier. L’occasion de s’équiper à moindre frais avant la grande ouverture.

Tarif table expo (1m): 5€

