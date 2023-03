Brocante, Vide-greniers Vimoutiers Catégories d’Évènement: Orne

Vimoutiers

Brocante, Vide-greniers, 12 août 2023, Vimoutiers

2023-08-12 06:00:00 – 2023-08-13 19:00:00

Orne Des meubles, des outils, des objets anciens, des vêtements, jouets, disques, livres, vous trouverez de tout à petits prix. Plus de 200 exposants, particuliers et professionnels, vous attendent à cet événement.

Les commerçants du centre-ville vous accueilleront également tout au long du week-end.

Accès gratuit pour le public. Comité de Jumelage de Vimoutiers

