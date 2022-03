BROCANTE VIDE-GRENIERS Val-d’Ornain Val-d'Ornain Catégories d’évènement: Meuse

Val-d'Ornain

BROCANTE VIDE-GRENIERS Val-d’Ornain, 5 juin 2022, Val-d'Ornain. BROCANTE VIDE-GRENIERS Rues haute et basse – Bussy la Côte Bussy la Côte Val-d’Ornain

2022-06-05 – 2022-06-05 Rues haute et basse – Bussy la Côte Bussy la Côte

Val-d’Ornain Meuse Val-d’Ornain Vide-grenier avec concert à partir de 20h avec The Big One. Inscription à partir du 15 mars (habitants Val d’Ornain) et du 1er avril (extérieurs) : 6€ les 5m, 15€ pour les professionnels. +33 6 82 14 78 00 Rues haute et basse – Bussy la Côte Bussy la Côte Val-d’Ornain

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Val-d'Ornain Autres Lieu Val-d'Ornain Adresse Rues haute et basse - Bussy la Côte Bussy la Côte Ville Val-d'Ornain lieuville Rues haute et basse - Bussy la Côte Bussy la Côte Val-d'Ornain Departement Meuse

Val-d'Ornain Val-d'Ornain Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-dornain/

BROCANTE VIDE-GRENIERS Val-d’Ornain 2022-06-05 was last modified: by BROCANTE VIDE-GRENIERS Val-d’Ornain Val-d'Ornain 5 juin 2022 Meuse Val-d'Ornain

Val-d'Ornain Meuse