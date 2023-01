Brocante, vide-greniers Neuilly-le-Brignon, 2 avril 2023, Neuilly-le-Brignon Neuilly-le-Brignon. Brocante, vide-greniers Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire

2023-04-02 06:30:00 – 2023-04-02 18:00:00 Neuilly-le-Brignon

Indre-et-Loire Neuilly-le-Brignon Possibilité de restauration sur place et pot au feu dans la salle polyvalente à midi sur réservation. Possibilité de restauration sur place et pot au feu dans la salle polyvalente à midi sur réservation. patrice.moreau0397@orange.fr +33 7 87 53 69 23 Freepik

Neuilly-le-Brignon

