Brocante Vide Greniers Le Liège, dimanche 28 juillet 2024.

Brocante Vide Greniers Le Liège Indre-et-Loire

Traditionnelle brocante et vide-greniers organisée par le comité des fêtes. Restauration rapide et buvette sur place.

Rue de la Couture

Le Liège 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cdf.leliege@laposte.net

Début : 2024-07-28 07:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00



