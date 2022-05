Brocante – Vide-Greniers de Pentecôte à Limogne Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Brocante – Vide-Greniers de Pentecôte à Limogne Limogne-en-Quercy, 6 juin 2022, Limogne-en-Quercy. Brocante – Vide-Greniers de Pentecôte à Limogne ZA de Rigounenque Comité des Fêtes Limogne-en-Quercy

2022-06-06 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-06 18:00:00 18:00:00 ZA de Rigounenque Comité des Fêtes

Limogne-en-Quercy Lot Limogne-en-Quercy Organisé par le Comité des Fêtes de Limogne nBénéficiez d’un cadre champêtre pour chiner ! la manifestation se déroule autour du stade de Limogne. Restauration et buvette sur place. brocante.comitefete@gmail.com +33 6 22 41 34 11 ©Comité_des_Fêtes_de_Limogne

