2022-05-29 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00

Fontanes Lot Fontanes Brocante / Vide grenier dans toute la ville.

Bourse aux livres dans la salle des fêtes.

L'association Club Amitié & Loisirs de Fontanes organise une riche journée: bourse aux livres et vieux papiers, bourse aux motos et mobylettes, un vide-greniers/brocante au cœur du village. +33 6 07 53 62 84

Bourse aux livres dans la salle des fêtes.

Bourse motos et mobylettes dans toute la ville. ©Vide-greniers – brocantes

Fontanes

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT Cahors – Vallée du Lot

